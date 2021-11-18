В Симферополе открыли торговую площадку с низкими ценами на овощи

Торговая точка с низкими ценами организована на улице Тренева, возле рынка имени Куйбышева. Фото: Андрей Рюмшин/facebook

Чтобы сдержать рост цен на некоторые продукты и увеличить покупательскую способность в Крыму, Минсельхоз РК открыл в Симферополе торговую площадку для продажи овощей «борщевого набора» и яблок по низким ценам, сообщил вице-премьер - министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин. Торговая точка организована рядом с рынком имени Куйбышева на улице Тренева в качестве эксперимента.

- Аграрии СПК «Правда» привезли 2,5 тонны продукции, на которую сразу же образовался высокий покупательский спрос. Прямо сейчас лук реализуется по 25 рублей за килограмм, картофель, помидоры и яблоки - по 30 рублей, свекла, капуста и морковь – по 35, - сообщил вице-премьер.

По его словам, уже сейчас от граждан было получено много положительных отзывов, ведь качественная и свежая продукция представлена по ценам значительно ниже рыночных. Продукты очень быстро раскупаются.

Ранее сообщалось, что глава минсельхоза РК нашел в Симферополе картофель по 30 рублей. Цены на сельскохозяйственные товары в городе остаются на рекомендованном Минпромом уровне.

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