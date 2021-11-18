Симферопольца приговорили к 9 годам колонии за убийство приятеля иглой от шприца

Житель Симферополя приговорен к 9 годам тюрьмы за убийство приятеля Фото: Архив "КП"

Жителя Симферополя признали виновным в убийстве своего 23-летнего знакомого. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, в качестве оружия молодой человек использовал иглу от шприца.

В апреле 2021 года между двумя приятелями разгорелся конфликт в связи с употреблением наркотических препаратов. В ходе ссоры подсудимый нанес 23-летнему парню иглой от шприца не менее двух колотых ранений в область шеи, от которых потерпевший скончался. Кроме того, после этого преступник похитил у жертвы 5 тысяч рублей.

- Судом он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), части 1 статьи 158 УК РФ (кража), - говорится в сообщении.

Вина подсудимого полностью доказана. Ему грозит наказание в виде 9 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что в Крыму отправили в СИЗО няню-ребенка инвалида, подозреваемую в его убийстве. Женщине грозит до 15 лет за решеткой.

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