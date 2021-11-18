При расчистке русла реки в Ялте обнаружено 6 снарядов времен Великой войны

В Ялте нашли 6 снарядов времtн Великой Отечественной войны. Фото: Янина Павленко/facebook

В Ялте во время чистки русла реки Дерекойки в районе Овощного рынка были обнаружены снаряды времен Великой Отечественной войны.

- Сколько ж не чистились наши реки! Сегодня при расчистке русла Дерекойки обнаружено по меньшей мере 6 снарядов, по предварительной информации, времен Великой Отечественной войны, - цитирует «Крым 24» главу администрации Ялты Янину Павленко.

По ее словам, на место прибыли службы реагирования, также ожидают военных.

Снаряды времен ВОВ до сих пор периодически находят на территории Крыма. Недавно старые боеприпасы обнаружили во время реконструкции трассы Севастополь-Симферополь на обочине дороги. А в сентябре пиротехники уничтожили более 4,5 тысяч снарядов, поднятых с теплохода «Жан Жорес», судна, которое затонуло в Феодосийском заливе в военные годы.

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