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Общество18 ноября 2021 14:18

Крымские «гастрономические недели» пройдут в ресторанах Санкт-Петербурга

Полуостров ждет культурные недели в ответ
Источник:kp.ru
Министр пообещал ответный шаг в сторону партнеров из Петербурга.

Министр пообещал ответный шаг в сторону партнеров из Петербурга.

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Крымские «гастрономические недели» в декабре пройдут в ресторанах Санкт-Петербурга. Об этом на межрегиональном туристическом форуме «Интурмаркет. Открытый Крым» сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

- 30 объектов участвуют в «гастрономических неделях» с отдельными крымскими гастрономическими сетами и продукцией крымских виноделов, - уточнил он. - Готовы к ответным шагам, может быть не с гастрономическими, но культурными программами.

В связи с санэпидобстановкой в этом году в Крыму решено не проводить фестиваль эногастрономии «Ноябрьфест». Вместо него в ресторанах Санкт-Петербурга, Москвы и ближнего Подмосковья пройдут недели крымской кухни.

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