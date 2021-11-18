Суд решит вопрос об аресте министра культуры Крыма по делу о взятке

Арина Новосельская возглавляет Министерство культуры Крыма с февраля 2014 года Фото: "КП" Архив

Следственный комитет РФ в пятницу будет просить об аресте министра культуры Крыма Арины Новосельской, которая обвиняется в получении взятки в размере 25 миллионов рублей. Ходатайство об аресте чиновницы рассмотрит Басманный суд Москвы.

- Следственные действия с Новосельской на сегодня закончены. Ее этапируют в Москву. Завтра следователи планируют ходатайствовать перед Басманным судом столицы об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, - цитирует ТАСС свой источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что ночь обвиняемой предстоит провести в изоляторе временного содержания.

Ранее в пресс-службе СК сообщили, что чиновница попала под уголовное дело. По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО «Меандр» взятку в размере 25 миллионов рублей за покровительство при строительных работах в Крымском государственном центре детского театрального искусства.

Строительство нового здания кукольного театра в крымской столице стартовало в 2018 году. Стоимость работ была оценена в 930 миллионов рублей. Подрядной организацией выступала компания «Меандр», контракт с которой был расторгнут из-за низких темпов работ. Возобновление строительства перенесли на следующий год, хотя в 2019 году работы должны были уже завершить.

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