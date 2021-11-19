Где в Симферополе и Феодосии не будет воды 19 ноября

Жителям указанных улиц стоит сделать запасы питьевого ресурса Фото: Архив "КП"

В Симферополе 19 ноября не будет воды по некоторым адресам, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения на улице Родниковая до 15.00 будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Родниковая, улица Лазурная, проспект Яблоневый, улица Труда, улица Брестская, переулок Морской, переулок Лесной, переулок Водников, а также прилегающие улицы и переулки.

В Феодосия до 17.00 не будет воды по адресам: улица Свободы, улица Осоавиахима, улица Октябрьская, улица Степана Разина, улица Халтурина, улица Чехова (частично), улица Нахимова, улица Шмидта, улица Барсова, улица Назарова, улица Новокарантинная, улица Щорса и прилегающие переулки.

Ранее сообщалось, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 19 ноября. На Крымском полуострове энергетики ведут ремонт электросетей.

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