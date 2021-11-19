Власти РФ выдели 21 миллион рублей аграриям Крыма, пострадавшим при потопах

Материальную помощь от властей РФ получат крымские аграрии Фото: Архив "КП"

Власти Российской Федерации выделили более 21 миллиона рублей на выплаты 11 пострадавшим при летних потопах сельхозпроизводителям Крыма. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Материальную помощь получат семь сельскохозяйственных товаропроизводителей, три фермерских и одно личное подсобное хозяйства, пострадавшие в результате разгула стихии. Контролировать процесс расходования выделенных средств будет Минсельхоз РФ, выполнить распоряжение требуется до 20 января 2022 года.

- Выделить в 2021 году минсельхозу России на предоставление иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету РК в целях компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайной ситуации природного характера на территории РК, бюджетные ассигнования в размере 21 миллиона 185,2 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ, – говорится в опубликованном на сайте кабмина документе.

Напомним, этим летом на Крым обрушились мощные ливни, повлекшие разрушительные последствия. Больше всего досталось Керчи, Ялте и Бахчисарайскому району, где подтопило около 40 гектаров сельхозугодий. Общий ущерб от стихии составил около 4,7 миллиарда рублей, последствия осадков признали ЧС федерального масштаба.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50