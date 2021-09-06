Августовский потоп в Керчи признан ЧС регионального уровня

Стихия держала в тисках Керченский полуостров несколько суток Фото: Архив "КП"

Подтопления в Керчи и Ленинском районе в результате бушевавшего 12-16 августа циклона отнесены к чрезвычайной ситуации регионального характера. Указ о ликвидации последствий природного катаклизма подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

- Отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую с 12 по 16 августа 2021 года на территориях муниципальных образований городской округ Керчь, Ленинский район Республики Крым вследствие подтопления территорий указанных муниципальных образований в результате обильного выпадения осадков при прохождении комплекса опасных метеоявлений, к чрезвычайной ситуации регионального характера, - сказано в документе.

Кроме того, указ продлевает действие режима ЧС, введенного в регионе после первого потопа 17 июня. Обильные осадки привели к выходу из берегов рек в Керченском регионе и подтоплению зданий. Следом от стихии пострадала Большая Ялта, где залповые ливни на несколько метров повысили уровень воды в реках. Последней под интенсивные дожди попала Байдарская долина. Общий ущерб от стихии составил 4,7 миллиарда рублей, последствия осадков признали ЧС федерального масштаба.

Еще до ликвидации всех последствий потопа Керченский полуостров вновь попал под циклон, бушевавший над Керченским проливом и затопивший Темрюк и Анапу. Последствия разгула стихии на этот раз для Крыма обошлись в 930 миллионов рублей.

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