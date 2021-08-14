«Хоть киоски не плавают, как в прошлый раз»: Керчь приходит в себя после потопа

В Керчи 13 августа дополнительно расчистили ливневки реки Мелек-Чесме. Фото: kerch.rk.gov.ru
Керченский полуостров, пережив «библейский потоп» в июне, чуть перевел дыхание, как снова природная стихия показала себя во всей красе.
Вода зашла в жилые дома. Фото: пресс-служба Россгвардии РК
В августе город-герой снова захлестнули грязные потоки воды., которые подтопили дома горожан.
Появилась бурная горная река и в центре Керчи. В субботу 14 августа отдельные районы оставались еще подтопленными.
- С утра ситуация в городе остается стабильной, - такое сообщение появилось на официальном сайте администрации города-героя. - Уровень воды в реке Мелек-Чесме снижается. Новых подтоплений жилого сектора нет. Службы работают в дежурном режиме.
Но говорить, о том, что все о'кей еще рановато. Вот и в центре еще стоит вода - частично подтоплена улица Самойленко. Вот и пришлось искать объездные пути для автомобилей и изменять маршруты движения для общественного транспорта.
Гости и жители Керчи делятся своими впечатлениями от ЧП в социальных сетях.
Улицы Керчи «заполонили» потерянные автомобильные номера Фото: ПОДСЛУШАНО | КЕРЧЬ/VK
Особенно много в пабликах фотографий регистрационных номерных знаков автомобилей, которыми судя по постам, буквально «усыпаны» городские улицы.
Паники и каких-то упаднических настроений не наблюдается. В городе-герое нет слабаков и малодушных.
Пользователи соцсетей в комментариях оценивают нынешний потоп, как не такой уж и сокрушительный и разорительный:
- Все не так плохо. Хоть киоски не плавают, как в прошлый раз. По сравнению с тем, что было в июне, это нормально. Справимся.
Но, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Прогнозы синоптиков не совсем радужные. Нет гарантии, что ливни снова не превратят улицы Керчи в бурлящие потоки.
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