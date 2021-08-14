Улицы Керчи «заполонили» потерянные автомобильные номера

На улицах Керчи много номеров, которые вода смыла с машин. Фото: ПОДСЛУШАНО | КЕРЧЬ/VK

Природная стихия снова испытала на прочность Крым. Ливневые дожди в очередной раз превратили улицы Керчи в реки. Вода заполонила дома, рынки и дороги.

Фото: ПОДСЛУШАНО | КЕРЧЬ/VK

- Ждут хозяев на улице Кирова, - такой пост появился в популярном паблике города-героя.

На фотографии целая «экспозиция» автомобильных номеров, которых смыло во время потопа.

Добрые люди нашли для «потеряшек» видное место – металлическое ограждение проезжей части.

Пользователи соцсети не оставили сообщение без комментариев: « 96 регион – это Свердловская область»; «Новая игра – «Определи регион?!»; «Свой нашел! Автору фото спасибо большое!».

В субботу из-за подтопления в Керчи даже пришлось внести корректировки в движение общественного транспорта.

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