За два года новейший винный завод Крыма принес госбюджету полмиллиона рублей в виде налогов

Новейшее винодельческое предприятие Крыма наращивает производственные мощности. Фото: пресс-служба Минсельхоза РК

Новейшее винодельческое предприятие Крыма в Бахчисарайском районе, начавшее свою деятельность в 2020 году, продолжает наращивать производственные мощности, сообщил заместитель председателя Совета министров РК - министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

По его словам, на заводе в следующем году намерены увеличить мощности по хранению виноматериалов на два миллиона литров и расширить площади посадки виноградников.

- Завод переработал большой ассортимент винограда технических сортов, Каберне Совиньон, Бастардо, Мерло, Саперави, Алиготе, Шардоне, Совиньон Белый, Ркацители, Рислинг Рейнский и других, как с виноградников, находящихся в аренде, так и закупленного у сельхозтоваропроизводителей Крыма, - уточнил Рюмшин.

Андрей Рюмшин уточнил, что объемы переработанного сырья позволят выйти предприятию на высокий уровень розлива. С начала работы предприятия налоговые поступления в госбюджет составили почти 528 тысяч рублей.

Крымские вина известны далеко за пределами республики, они являются визитной карточкой региона. Именно поэтому на в Крыму популярен винный туризм.

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