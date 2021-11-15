Винный туризм стимулирует отдыхающих путешествовать по Крыму

Виноделие в Крыму – одна из ведущих отраслей сельского хозяйства на полуострове, существующая уже более двух тысяч лет. Фото: Крымская газета

Винный туризм стимулирует туристов в Крыму больше путешествовать по полуострову. В этом отношении регион – настоящая Мекка для знатоков и ценителей вина.

- В Крым люди приезжают в первую очередь отдохнуть на море и заодно попробовать местные вина, от пляжного отдыха мы никуда не уйдем. Из Ялты отдыхающие могут отправиться в Севастополь, потом в Вилино Бахчисарайского района, заехать в Феодосию и Новый Свет, – цитирует Крымская газета гендиректора Alma Valley Андрея Анисимова.

Он пояснил, что, перемещаясь по Крыму, туристы получают больше ярких впечатлений, которые после увозят с собой.

Напомним, в октябре текущего года Роскачество провело сравнительное исследование российских и импортных игристых вин в cредней ценовой категории. Лучшим белым брютом было признано игристое вино агрофирмы «Золотая Балка», виноградники которой раскинулись почти на полторы тысячи гектаров в окрестностях Балаклавы и Севастополя.

Ранее сообщалось, что у Ялты появится уникальная визитка в виде парфюма. Туристы считают, что город-счастья пропитан ароматом хвои и моря.

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