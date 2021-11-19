Власти Симферополя намерены на треть увеличить использование сельхозземель

В Симферополе хотят на треть увеличить использование сельхозземель Фото: Архив "КП"

В настоящий момент на территории Симферопольского района используется только 65% сельскохозяйственных земель. Местные власти намерены увеличить этот показатель как минимум на треть. Иметь на территории района реку Салгир и не использовать ее водоносные возможности – нерационально.

- Планы простые: увеличить хотя бы на треть [использование] площади той, которая сейчас не используется. Площадь Симферопольского района для пашни - 89 тысяч гектаров. Площадь сельскохозяйственных земель вообще в районе около 120 тысяч гектаров. Сейчас реально используется около 65%. Это колоссальный запас и точка роста, – пояснил в эфире «Радио Крым» глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.

Аграрии Крыма в последнее время активно работают над снижением водопотребления. В условиях непростой ситуации с водным ресурсом, сельхопроизводители полуострова перешли на выращивание менее водозатратных культур.

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