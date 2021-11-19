Ходатайство следствия об аресте министра культуры Крыма поступило в московский суд

Ходатайство следствия об аресте министра культуры Крыма Новосельской поступило в московский суд Фото: Архив "КП"

В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство с требованием избрать в отношении Новосельской, обвиняемой в получении крупной взятки, меру пресечения в виде заключения под стражу.

- В суд поступило ходатайство с требованием избрать в отношении Новосельской, обвиняемой по части 6 статьи 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу, – цитирует RT пресс-службу суда.

Напомним, Новосельская обвиняется в получении взятки в 25 миллионов рублей за «общее покровительство» компании «Меандр» при строительстве театра кукол в Симферополе.

Чиновница возглавила министерство культуры Крыма в феврале 2014 года – после назначения Сергея Аксенова премьер-министром в дни Крымской весны. Второй раз Новосельская заняла пост в 2019 году после обновления состава регионального правительства Крыма.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50