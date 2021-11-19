В Крыму завершилась электрификация на Бештерек-Зуйском водозаборе

Бештерек-Зуйский водозабор полностью электрифицировали Фото: "КП" Архив

Рабочие завершили работы по электрификации на Бештерек-Зуйском водозаборе. Были установлены две кабельные линии 10 вК по 14 километров в длину.

- На сегодняшний день проектно-изыскательские и строительно-монтажные мероприятия на объекте реализованы ГУП РК «Крымэнерго» в полном объеме с опережением планового срока, - цитирует «Крым 24» пресс-службу ГУП РК «Крымэнерго».

Уточняется, что обеспечена возможность выдачи мощности 2100 кВт на Бештерек-Зуйский водозабор. В настоящий момент на подстанции 35 кВ Донское установлены две новые ячейки 10 кВ и смонтирован распределительный пункт 10 кВ. Объект готов к введению в эксплуатацию. В пресс-службе заверили, что проведенные мероприятия позволят работать даже в случае внештатной ситуации.

Строительные работы на объекте проводились в рамках федеральной целевой программы развития полуострова. Процесс планировали завершить в течение двух лет, однако ввиду отсутствия воды в регионе их завершили ранее установленного срока.

Ранее сообщалось, что под Симферополем газифицированы только 40 населенных пунктов из 109. У властей есть план по решению данной проблемы.

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