Под Симферополем газифицированы только 40 населенных пунктов из 109

В Симферопольском районе из 109 населенных пунктов газифицированы лишь 40 Фото: Архив "КП"

Несмотря на то, что крымчане с 1 ноября этого года получили возможность бесплатно провести газ к границам своих участков, в Симферопольском районе до сих пор из 109 населенных пунктов газифицированы лишь 40.

- У нас есть планы (подключений – прим.) и на этот, и на следующий год. Они расписаны, масштабны, - сообщил в эфире «Радио Крым» глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.

По его словам, процесс догазификации населенных пунктов не займет много времени. Тем не менее, есть удаленные от газопроводов участки.

Ранее сообщалось, что бесплатное подключение крымчан к газу должно быть завершено до 2023 года на территориях, где это технически возможно.

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