Прогнозируемые смерчи над Черным морем не дойдут до крымского побережья

Смерчи у крымского побережья не ожидаются Фото: Анна КИРИЕНКО

По прогнозам синоптиков, над Черным морем на территории Краснодарского края в ближайшие три дня ожидаются смерчи. Однако, как сообщила КП-Крым Татьяна Любецкая, начальник крымского Гидрометцентра, до побережья Крымского полуострова атмосферный вихрь не доберется.

- В ближайшие дни у берегов Крымского полуострова смерчи не прогнозируются, - уточнила синоптик.

Напомним, 19 ноября в Крыму – пасмурный и дождливый день. Температура днем – от 6 до 11 градусов тепла. В крымской столице облачно, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем от 5 до 7 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, уже в предстоящее воскресенье осадки прекратятся, правда, однако теплее не станет.

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