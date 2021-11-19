Здание городской поликлиники №3 в Симферополе восстановят за 16 миллионов рублей

Старое здание поликлиники №3 в крымской столице приведут в порядок Фото: Архив "КП"

Здание городской поликлиники №3 в Симферополе, где в начале ХХ века располагалась гостиница «Северная», отремонтируют. Соответствующее распоряжение главы РК опубликовано на сайте крымского правительства. На работы намерены потратить 16 миллионов 791 тысяч рублей, срок их завершения - конец текущего года.

- Определить ООО «Дизайнстрой» единственным подрядчиком по государственному контракту на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Работы по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Здание гостиницы «Северная», начало XX века по адресу: РК, город Симферополь, улица Гоголя, 4, литеры «А», «Б», - сказано в документе.

Справка: статус памятника архитектуры зданию гостиницы «Северной» был присвоен в апреле 2001 года.

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