Крымчане могут получить сертификат о вакцинации в МФЦ, если запись на Госуслугах не подтверждена

В офисах МФЦ можно получить сертификат о вакцинации Фото: Архив "КП"

Граждане, у которых нет подтвержденной записи на Госуслугах, могут получить сертификат о вакцинации в МФЦ, сообщила в эфире «Радио Крым» директор ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ольга Макарова.

По ее словам, заявителю необходимо обратиться к администратору, взять у него форму для самостоятельного заполнения. С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

- Предъявляете в окошко свое заявление и документы, сотрудник заходит за вас на портал Госуслуг как сотрудник МФЦ. Если там есть сертификат, то распечатывает, - уточнила Макарова.

Крымчан предупредили, что сотрудник, который занимается распечаткой сертификата, никаких дополнительных данных не видит, в том числе информацию о перенесенном заболевании. Граждане, у которых аккаунт на Госуслугах подтвержден, однако они не могут самостоятельно распечатать сертификат, также могут сделать это в офисе МФЦ.

В Симферополе распечатать сертификат и QR-код можно в МФЦ по адресам Толстого, 15 и Мате Залки, 17. Напомним, что МФЦ на Мате Залки только распечатывает QR-коды, поэтому очередей там нет.

Ранее сообщалось, что в Крыму волонтеры помогают пенсионерам получить QR-код о вакцинации. В офисах МФЦ установили терминалы, подключенные к принтерам.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50