В Симферополе объявили конкурс на лучшие клички для юных енотиков-носух

Коати. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

В середине августа на свет появилась парочка обаятельных малышей носух, представителей семейства енотовых.

Носухи родились в зооуголке. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Малыши – коренные крымчане, рожденные в зооуголке Детского парка.

Коати очень мило выглядят. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

- Пушистые непоседы подросли и пришло время выбрать для них имена. Мы очень надеемся на вашу помощь. Пишите ваши предложения имен для мальчика и девочки коати, - такой пост появился в паблике «Парки столицы (г. Симферополь)», благодаря чему у всех пользователей соцсети появился отличный повод проявить свою выдумку и фантазию.

Парки столицы Республики Крым постоянно дают повод для добрых и светлых новостей. В Гагаринском парке, например, живет одинокий баклан, который безнадежно влюбился в белую лебедушку.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50