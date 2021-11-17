В Симферополе одинокий баклан влюбился в белого лебедя

Большой баклан и лебедь-шипун. Фото: Николай Кононов/VK

Излюбленное место отдыха в столице Крыма не перестает радовать и удивлять, одни только лебеди чего стоят! Есть здесь и попугайчики, и черепашки. И вот появился новый персонаж.

- Залетный гость пруда Гагаринского парка, - так талантливый фотохудожник Николай Кононов назвал свой фотосет, который разместил в соцсети.

Ученые не могут объяснить, почему баклан стал одиноким. Фото: Николай Кононов/VK

В кадре крупная птица с черным оперением и крепким клювом, которая будто позирует на камеру.

- Это взрослый большой баклан. Всего в Крыму обитают три вида бакланов, большой - самый многочисленный. Чисто внешне у птицы нет серьезных патологий, хотя по снимку сложно судить однозначно. Вызывает тревогу нетипичное поведение - держится одиночкой и слишком доверчив. Осенью стаи больших бакланов, численностью до 1-2 тысяч особей, мигрируют на черноморское побережье. Возможно, у этого одинокого баклана проявилась вот такая индивидуальная особенность поведения. Случается и такое, - рассказал КП-Крым Виталий Гирагосов, научный сотрудник, кандидат биологических наук «Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН», отметив, что птице на прокорм нужно не менее 300 граммов рыбы в день, значит в пруду есть, чем поживится.

Один из пользователей соцсети, комментируя пост, поделились своей версией:

- Ребята, одинокий баклан влюбился в лебедушку! Он пытается ухаживает, но красотка его отвергает. Безответные чувства! Трагедия!

Кто знает, может так оно и есть, тем более что постоянные посетители парка сообщили:

- Он уже давно здесь, года три, уже как свой. Первый год сидел на проводах, а теперь осмелел и переместился ближе к людям.

Птица с удовольствием позирует на камеру. Фото: Николай Кононов/VK

Других комментаторов, которые не в курсе личной жизни баклана, птица просто умилила: «Отлично позирует, как профессиональная модель!»; «Красавчик»; «Черный баклан и белоснежная лебедушка - эффектный снимок»

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