В Симферополе до 10 декабря демонтируют 40 незаконных рекламных конструкций

Город продолжают очищать от нелегальных объектов, портящих облик улиц. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе продолжают демонтировать незаконно размещенные рекламные конструкции, сообщил заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации Эмин Набиев. Все работы выполняет по заявкам местной администрации специальная организация.

- Формируется соответствующий адресный перечень и направляется в департамент городского хозяйства администрации на исполнение. В свою очередь, департамент выполняет функцию принудительного исполнения в связи с тем, что собственники незаконных рекламных конструкций самостоятельно их не демонтировали в установленный срок, - сообщил Набиев.

По словам чиновника, на эти цели было выделено более 900 тысяч рублей. По планам, в крымской столице демонтируют около 40 незаконных объектов. Завершить работы намерены 10 декабря.

Напомним, в текущем году в Симферополе активно устраняли незаконные конструкции: к концу октября было демонтировано 28 объектов наружной рекламы, 27 нестационарных торговых объектов и 214 нестационарных объектов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50