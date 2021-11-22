Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 ноября 2021 6:47

В Симферополе до 10 декабря демонтируют 40 незаконных рекламных конструкций

На эти цели выделено 900 тысяч рублей
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Город продолжают очищать от нелегальных объектов, портящих облик улиц. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Город продолжают очищать от нелегальных объектов, портящих облик улиц. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе продолжают демонтировать незаконно размещенные рекламные конструкции, сообщил заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации Эмин Набиев. Все работы выполняет по заявкам местной администрации специальная организация.

- Формируется соответствующий адресный перечень и направляется в департамент городского хозяйства администрации на исполнение. В свою очередь, департамент выполняет функцию принудительного исполнения в связи с тем, что собственники незаконных рекламных конструкций самостоятельно их не демонтировали в установленный срок, - сообщил Набиев.

По словам чиновника, на эти цели было выделено более 900 тысяч рублей. По планам, в крымской столице демонтируют около 40 незаконных объектов. Завершить работы намерены 10 декабря.

Напомним, в текущем году в Симферополе активно устраняли незаконные конструкции: к концу октября было демонтировано 28 объектов наружной рекламы, 27 нестационарных торговых объектов и 214 нестационарных объектов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50