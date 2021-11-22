Зооуголок в Детском парке Симферополя оказался под угрозой закрытия

Симферопольский зооуголок оказался под угрозой закрытия. Фото: Детский Парк Симферополь/Вконтакте

Зооуголок в Детском парке Симферополя могут закрыть по причине несоответствия нормам, которые начнут действовать уже в следующем году на территории Российской Федерации. Как сообщили КП-Крым в МБУ «Парки столицы» крымской столицы, сейчас решается вопрос с получением соответствующей лицензии.

- Лицензия будет строго необходима, когда с первого января 2022 года вступит в силу новый закон, - подтвердили в муниципальном учреждении.

Изменения действующего законодательства связаны с улучшением условий мест пребывания животных, расширением площади вольеров. Кроме того, необходимо усилить меры безопасности: должны появиться дополнительные ограждения и барьеры. Объем работ предстоит выполнить колоссальный.

Напомним, этим летом местные власти планировали выбирать новую территорию для полноценного размещения зоопарка, так как условия жизни его обитателей сочли не достаточно комфортными.

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