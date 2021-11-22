Для строительства юго-восточного объезда Симферополя потребуется изъять 59 земельных участков

Через село Заречное Добровского поселения пройдет юго-восточный объезд Симферополя Фото: Анна КИРИЕНКО

Юго-восточный объезд Симферополя пройдет через село Заречное Добровольского поселения. Для строительства объекта потребуется изъять 59 земельных участков.

- Через один населенный пункт трасса будет пролегать, это село Заречное. Ширина отвода будет не более 50-70 метров – зависит от рельефа. Выбран наиболее короткий участок прохода через населенный пункт, - пояснил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк в эфире «Радио Крым».

Он уточнил, что иные варианты реализовать не представляется возможным из-за сложности постройки и нарушений экосистемы. Однако, несмотря на сложность рельефа, появление трассы должно решить многие проблемы. Кроме того, это будет новый объект совершенно нового уровня – ветка Тавриды будет тянуться дальше по всему южному берегу.

- К сожалению, любые другие варианты были нереализуемы по причине сложности постройки, экологичности, нарушений экосистемы. Другие варианты, которые были, прилегали либо к военному полигону, либо проходили через село Перевальное, рассекая его пополам. Выбран самый короткий участок, в этом причина и основная соль этого варианта, - уточнил Кратюк.

Ранее сообщалось, что юго-восточный обход Симферополя пройдет вдоль Аянского водохранилища. Власти намерены провести оценку имущества с людьми, чьи дома попали в зону сноса.

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