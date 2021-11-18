Юго-восточный обход Симферополя пройдет вдоль Аянского водохранилища

Юго-восточный обход Симферополя необходим для перенаправления транспортного потока с трассы "Таврида" к курортам ЮБК
Фото: Анна КИРИЕНКО
Крымские власти утвердили маршрут прохождения трассы, согласно которому юго-восточный обход Симферополя, который соединит трассу «Таврида» с дорогой к Ялте в обход поселков Добровской долины, пройдет через село Заречное вдоль Аянского водохранилища.
Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, имущественные вопросы относительно домов, попавших в зону сноса, будут решаться в тесном взаимодействии с их владельцами.
- Решение принято окончательно. Понимаем, что для каждого человека переезд из собственного жилья - это колоссальный стресс, именно поэтому уже на следующей неделе состоится встреча, в рамках которой будут обсуждены все ключевые вопросы, в том числе касающиеся справедливой оценки участков домовладений, которые попали в зону сноса. Приношу жителям села извинения и гарантирую, что нами будут приняты все меры, чтобы качество их жизни не пострадало, - прояснил ситуацию Аксенов.
Глава Крыма уточнил, что в рамках реализации проекта предусмотрен целый комплекс работ по прокладке канализации, строительству дорог и социальной инфраструктуры Заречного.
Напомним, юго-восточный обход Симферополя соединит трассу «Таврида» с дорогой на Южный берег Крыма. Объездная будет начинаться от села Донское, обходить столицу полуострова и большинство поселков Добровской долины, после чего соединяться с алуштинской трассой за поселком Перевальное.
Подрядчиком определена компания «ВАД», которая также занимается подготовительными работами. На строительство дороги, которая соединит трассу «Таврида» с ЮБК, потратят 250 миллионов рублей. По планам, готовый объект должен быть завершен в 2024 году.
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