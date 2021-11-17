Как выглядит площадь Куйбышева в Симферополе за две недели до сдачи

Объект собирались закончить еще к 1 сентября. Фото: Пресс-служба Администрации Симферополя

На площади Куйбышева подрядчик продолжает монтировать фонтан, из-за которого уже в который раз сроки сдачи объекта сдвигаются на неопределенный срок. На сегодняшний день дата открытия территория запланирована на конец ноября, но что будет дальше, пока неизвестно.

Фото: Пресс-служба Администрации Симферополя

В начале месяца на площади в крымской столице работала бригада по наладке насосного оборудования и завершалась укладка плитки на объекте. Была завезена уличная мебель и смонтировано освещение.

Фото: Пресс-служба Администрации Симферополя

Напомним, объект собирались закончить еще к 1 сентября. Потом срок готовности объекта перенесли на октябрь, поскольку не хватало комплектующих и оборудования для фонтана. Последняя дата сдачи была сдвинута с 15 ноября на 30.

Фото: Пресс-служба Администрации Симферополя

Фото: Пресс-служба Администрации Симферополя

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