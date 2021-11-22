В Центре управления регионом 90% сотрудников привито от Covid-19

Крымские предприятия привили двумя компонентами от ковида не менее 80% штатных сотрудников Фото: Архив "КП"

С начала текущего года эпидситуация на территории Республики Крым особенно волнует местных жителей. Как сообщил руководитель Центра управления регионом РК Артем Артеменко, крымчане активно обсуждают «коронавирусные» проблемы в соцсетях.

- Тема вакцинации, выдачи сертификатов, ошибок данных, QR-кодов и методов лечения коронавируса сегодня волнует многих жителей республики. С начала года ЦУР зафиксировал 1787 сообщений от жителей полуострова на эти темы. Все они систематизируются и передаются для отработки в Министерство здравоохранения республики, - сообщил Артеменко.

По его словам, сотрудники ЦУР не только проводят постоянный мониторинг этого направления, но и активно участвуют в санитарно-просветительской работе. Кроме того, все работники координационного центра также повышают свой иммунитет.

- Девяносто процентов наших сотрудников сделали прививку, а часть уже прошли ревакцинацию. В нашем ЦУР коллективный иммунитет выработался, - уточнил руководитель ЦУР.

По данным ЦУР, многие рабочие коллективы крымских предприятий (АО «Крымхлеб», завод «Фиолент» и ГУП РК «Вода Крыма») уже привили двумя компонентами от ковида не менее 80% своих работников. Параллельно штатные сотрудники проходят иммунизацию и от гриппа. Такие меры позволяют работникам оставаться на рабочих местах, а организациям – функционировать без сбоев.

Напомним, Министерство здравоохранения РК поставило цель привить к 1 декабря от новой коронавирусной инфекции 80% взрослого населения. К настоящему дню план выполнен на 63%. За истекшие 24 часа на территории Республики Крым выявили еще 814 инфицированных Covid-19, в Севастополе - 334.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50