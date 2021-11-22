В Крыму с 16 октября подешевел газ для населения

Цена на голубое топливо в Крыму стала ниже Фото: Архив "КП"

В Крыму снижен тариф на использование природного газа с 16 октября 2021 года, сообщил директор АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым» Анатолий Петров.

Объем поставляемого ресурса определяется по показаниям приборов учета газа. В случае его отсутствия объем потребления голубого топлива определяется в соответствии с нормативами потребления газа:

Нормативы потребления природного газа для населения Республики Крым. Фото: пресс-служба ГУП РК "Крымгазсети"

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте ГУП РК «Крымгазсети», либо на сайте Госкомитета по ценам и тарифам РК.

Ранее сообщалось, что рост тарифа на воду в Крыму не связан с ее дефицитом. Это плановое увеличение стоимости в связи с инфляцией.

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