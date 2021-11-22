Прокуратура требует пересчитать деревья в симферопольском парке имени Гагарина

Прокуратура подала в суд иск к властям Симферополя с требованием пересчитать деревья в парке имени Гагарина. Фото: пресс-служба администрации Симферополя/telegram

Прокуратура Железнодорожного района Симферополя подала иск в суд на администрацию города с требованием провести инвентаризацию зеленых насаждений в парке имени Гагарина, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По данным ведомства, власти крымской столицы передали администрации парка 5,8 тысяч зеленых насаждений стоимостью 1,7 миллиона рублей единым массивом. Однако их инвентаризация не была проведена должным образом, что может привести к незаконной вырубке деревьев.

- Отсутствие учета зеленых насаждений, их систематического обследования не позволяет надлежащим образом осуществлять содержание и охрану зеленых насаждений, обеспечивать своевременное выявление аварийно-опасных деревьев, принимать обоснованные решения об их вырубке, – говорится в сообщении.

В этой связи прокуратура требует в суде признать незаконным бездействие департамента городского хозяйства и обязать его провести инвентаризацию зеленых насаждений в парке.

Ранее сообщалось, что прокуратура потребовала изъять у застройщика участки земли в Тихой бухте под Коктебелем. Земли еще при Украине были переданы под коттеджное строительство.

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