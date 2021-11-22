В Симферополе открылась выставка «От Таврики к Крыму через века»

В Симферополе проходит выставка «От Таврики к Крыму через века». Фото: скриншот из видео/Миллет

В Симферополе открылась вторая выставка «От Таврики к Крыму через века», которая была подготовлена при поддержке Фонда Президентских грантов. Мероприятие проходит в библиотеке имени Франко.

- Наше поколение сидит в телефонах. Надо просвещаться, изучать свою историю, свои корни. Я сама коренная крмычанка и мне тоже было интересно что-то узнать, - рассказала телеканалу Миллет фотограф Анастасия Юсковец.

На выставке представлены костюмы, керамические изделия и стенды, вышивка и образцы ткачества, воссозданные по сохранившимся артефактам, рассказывающие о жителях древней Тавриды. Кроме того, дополняют экспозицию изделия современных мастеров декоративно-прикладного искусства, которые используют в своем творчестве древние орнаментальные мотивы. Выставка будет открыта до 5 декабря.

Ранее сообщалось, что в Крыму выбирают королеву и принцессу Бала хризантем 2021. Выставка осенних цветов проходит в Никитском саду.

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