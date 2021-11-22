В Крыму задержали разыскиваемого 29-летнего иностранца

В Керчи задержали иностранца в розыске Фото: Архив "КП"

В Керчи правоохранители задержали 29-летнего иностранного гражданина, который находился в розыске за организацию незаконной миграции на территории одного из субъектов Российской Федерации.

- Полицейские установили, что злоумышленник скрывается от органов правопорядка в Керчи. Выехав совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и город Севастополю, при силовой поддержке бойцов Росгвардии, задержали его, - цитирует «Крым 24» пресс-службу МВД по Республике Крым.

Напомним, в этом месяце правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который пытался ночью незаконно попасть в Крым. Нарушитель искал на полуострове лучшей жизни.

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