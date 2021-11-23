Организована работа общественной приемной в сельском клубе села Заречное в связи со строительством дороги

Юго-восточный обход Симферополя соединит трассу «Таврида» с дорогой на Южный берег Крыма Фото: Анна КИРИЕНКО

Организована работа общественной приемной на территории сельского клуба села Заречное в связи со строительством юго-восточного обхода Симферополя через село Заречное Добровского сельского поселения Симферопольского района, сообщили в пресс-службе главы Республики Крым.

Перед правительством республики стоит цель - минимизировать ущерб для жителей села Заречное в результате строительства дороги. Вся информация о данной работе будет размещаться на сайте администрации Симферопольского района и своевременно обновляться. С 1 декабря к работе приступит оценщик, чья задача справедливо определить стоимость территории и решить все возможные разногласия.

- Каждый вопрос будет проработан в рамках республиканского и федерального законодательств. В случае если некоторые моменты выйдут за скобки данных тем, готов лично встретиться и помочь в разбирательстве, - приводит пресс-служба слова главы Крыма Сергея Аксенова.

На данный момент в списке 177 земельных участков и 58 домовладений, попавших в зону сноса. Однако стоит учитывать, что некоторые граждане не успели поставить недвижимость на кадастровый учет, в связи с этим представленные данные не окончательные. Информация будет актуализирована до конца недели.

Уточняется, что представители общественной приемной лично свяжутся со всеми участниками процесса и проконсультируют о том, что необходимо делать. В случае если по какой-то причине связаться с людьми не удастся, заинтересованные жители смогут позвонить по номерам: +7 988 316 38 92, +7 989 764 34 18, +7 988 316 14 76 и +7 989 763 94 18.

Напомним, ранее крымские власти утвердили маршрут прохождения трассы, согласно которому юго-восточный обход Симферополя, который соединит трассу «Таврида» с дорогой к Ялте в обход поселков Добровской долины, пройдет через село Заречное вдоль Аянского водохранилища.

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