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Здоровье23 ноября 2021 6:43

Более 300 тысяч жителей Крыма прошли иммунизацию от гриппа

Также продолжается вакцинация против COVID-19
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Последствия от заболевания гриппом могут иметь не менее тяжелые последствия, чем от заболевания коронавирусом

Последствия от заболевания гриппом могут иметь не менее тяжелые последствия, чем от заболевания коронавирусом

Фото: Архив "КП"

Более 300 тысяч жителей Крыма прошли иммунизацию от гриппа, сообщили в пресс-службе Минздрава РК со ссылкой на заместителя министра здравоохранения РК Антона Лясковского. Последствия от заболевания гриппом могут быть такими же серьезными, как и от новой коронавирусной инфекции.

- На данный момент иммунизацию от гриппа в Крыму прошли 314 158 человек, из них 235 354 взрослых и 78 804 – детей. Используются препараты «Ультрикс Квадри» и «Гриппол плюс», - уточнил замминистра.

По его словам, пневмония, бронхит и отит – осложнения, которые может вызвать и вирус гриппа. Кроме того, у пожилых людей при гриппе могут возникнуть осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Поэтому проходить своевременную вакцинацию важно не только от коронавируса.

В Минздраве напомнили, что в России разрешена одновременная вакцинация против гриппа и COVID-19 препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). По последним данным, от новой коронавирусной инфекции на территории РК первым компонентом вакцины привито 853 874 человека, вторым - 677 408 человек. На полуострове в наличии имеются все 4 вида отечественных вакцин, каждая из которых рекомендована для определенной категории граждан.

Ранее сообщалось, что темпы иммунизации в регионе позволяют говорить о возможном улучшении статистики заболеваемости COVID-19 в ближайшее время.

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