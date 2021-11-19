Высокие темпы вакцинации в Крыму позволяют делать положительные прогнозы

Жители Крымского полуострова продолжают активно проходить вакцинацию от COVID-19 Фото: "КП" Архив

Сложная эпидобстановка в Крыму требует от местных жителей активного участия в прививочной кампании. Темпы иммунизации в регионе позволяют говорить о возможном улучшении статистики заболеваемости COVID-19 в ближайшее время.

- Уже сегодня в Крыму привилось свыше 800 тысяч человек. Это хороший показатель, но существуют и серьезные риски, о чем свидетельствуют высокие цифры суточной заболеваемости COVID-19 в Крыму, - цитирует КИА главу Общественной палаты Крыма Александра Форманчука.

По его мнению, сегодня граждане более осознанно подходят к вопросу вакцинации от новой инфекции, которая унесла миллионы жизней. Он напомнил жителям полуострова о том, что человек – существо биосоциальное: нужно помнить не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих.

Напомним, за истекшие 24 часа в республике обнаружили 884 новых заболевших коронавирусом, еще 21 человек, к сожалению, скончался. В Севастополе за истекшие сутки выявили 337 зараженных, умерло - 12 человек.

Ранее сообщалось, как в Крыму вычисляют антипрививочников с поддельными сертификатами. За покупку и использование фальшивых документов можно получить до двух лет лишения свободы.

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