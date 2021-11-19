Как в Крыму вычисляют антипрививочников с поддельными сертификатами

План по количеству вакцинированных в Крыму выполнен на 63% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ковидная статистика по всей России по-прежнему остается тревожной. Крым практически каждый день бьет антирекорды по количеству заболевших. Многих человеческих жертв удалось бы избежать, если бы сформировался коллективный иммунитет. По данным главы РК Сергея Аксенова, план по количеству вакцинированных в Крыму выполнен на 63%. Это выше среднероссийского уровня, но для того, чтобы замедлить распространение инфекции, нужно вакцинировать не меньше 80% взрослого населения (1 212 687 человек). По предварительным расчетам, необходимых цифр можно достичь к Новому году.

Но среди тех, кто действительно сделал прививку, есть и те, кто не признают пользу вакцины и попросту купили сертификат, чтобы пользоваться всеми «благами цивилизации». Qr-коды для доступа в досуговые заведения в Крыму начали действовать с 25 октября. С тех пор темпы иммунизации выросли в шесть раз, но вместе с этим активизировались мошенники, продающие липовые справки о вакцинации.

СРОК ЗА КОД

В начале ноября в Крыму разоблачили группу мошенников, которые подделывали и продавали сертификаты о вакцинации от COVID-19.

- Установлено, что должностные лица одного из медицинских учреждений Крыма осуществляли подделку сертификатов пяти гражданам с марта по апрель текущего года, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Было возбуждено уголовное дело по факту подделки, изготовления или оборота поддельных документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ). Максимальное наказание, которое можно получить по этой статье - до двух лет лишения свободы.

В ведомстве напомнили, что сертификат о вакцинации - официальный документ. Для тех, кто покупает и использует поддельные справки, тоже предусмотрена ответственность по ст. 237 УК РФ.

Вот только подделывают справки о прививках не только медики, но и обычные граждане.

- На сегодняшний день в сети Интернет появились предложения о возможности приобрести сертификат о вакцинации без прививки, а также медицинскую справку на наличие антител. Но стоит учитывать, что эти документы не проходят по базам данных, соответственно такие действия образуют состав преступления, предусмотренный ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации - «Мошенничество, то есть хищение денежных средств гражданина путем обмана или злоупотребления доверием», - уточнили в МВД по РК.

Кроме того, покупатели поддельных сертификатов подвергают опасности жизни других людей. Поэтому их действия могут квалифицировать и по статье 236 Уголовного кодекса РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

КАК ВЫЧИСЛИТЬ АНТИВАКСЕРА?

Недавно директор Центра им. Гамалеи, где была разработана первая отечественная вакцина, академик Александр Гинцбург сделал интересное заявление - людей, которым действительно вводили «Спутник V», можно вычислить по специальным маркерам в анализах крови. Также Гинцбург сообщил, что среди тех, кто якобы вакцинирован и тяжело заболел, 80% купили сертификаты.

В Министерстве здравоохранения республики КП-Крым сообщили, что на сегодняшний день эффективных методов определения лже-прививочников нет.

- Если человек заболел и попал в больницу, мы не можем определить, был ли он действительно вакцинирован. Таких методов нет, - пояснили в Минздраве.

Однако все медики предупреждены об уголовной ответственности за махинации с поддельными сертификатами о вакцинации.

- Все расследования в отношении мошенников проводят правоохранительные органы, - уточнили в ведомстве.

ВНЕ ЗАКОНА

В Крыму, как и по всей России, продолжают сохраняться ковидные ограничения с QR-кодами. Их могут получить те, кто официально переболел коронавирусом или сделал прививку. Однако есть большое количество тех, кто перенес болезнь бессимптомно и имеет высокий уровень антител. Такие люди консультируются с медиками, прежде чем делать прививку и боятся навредить здоровью. А пока у них есть только один выход: чтобы вести привычный образ жизни, нужно делать прививку.

В Госдуме РФ предложили рассмотреть возможность выдавать QR-коды тем, кто имеет антитела к коронавирусу.

- Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев, - заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По мнению депутата, такая мера поможет не только переболевшим бессимптомно, но и тем, кто привился иностранными вакцинами.

КСТАТИ

В Крым поступила вакцина «Спутник Лайт», запасы которой закончились в начале ноября. В региональном Минздраве сообщили, что на аптечные склады доставили 18 тысяч доз препарата.

Кроме того, в республику привезли 80 тысяч доз препарата «Спутник V».

- Таким образом, на полуострове на данный момент имеются все четыре вида отечественных вакцин - «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт». При этом каждый из препаратов рекомендован определенной категории граждан, - заявил врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский.

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