В Симферополе из-за аварии несколько улиц остались без воды

Рабочие приступили к ремонту на водных сетях Фото: Архив "КП"

В Симферополе в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения по адресу улица Марка Донского/улица Маршала Василевского ограничено водоснабжение на улице Марка Донского, а также на прилегающих улицах и переулках. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

В настоящий момент проводятся восстановительные работы. Когда водоснабжение возобновится, пока неизвестно.

Подвоз воды организован по адресам:

- улица Г.Сталинграда, 35 с 09.00 до 11.00;

- улица М.Донского, 12 с 11.00 до 12.30.

Ранее сообщалось, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 23 ноября 2021. На Крымском полуострове ремонтируют электросети.

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