В крымском управлении ГИБДД проводятся следственные действия

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В УГИБДД МВД по Крыму проводятся следственные действия. Свидетелем по делу о мошенничестве проходит заместитель начальника управления Юрий Мажар.

- Проводятся оперативно-разыскные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела. Он не задержан, пока проходит как свидетель, - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным информагентства, мероприятия проводятся сотрудниками ФСБ.

Напомним, в пятницу Басманный суд Москвы арестовал чиновницу, обвиняемую в получении взятки в 25 миллионов рублей. В СИЗО Новосельская проведет два месяца. Ей инкриминируют «покровительство» компании «Меандр», которая выступала подрядчиком при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе. Его возведение началось в 2018 году, работы до сих пор не закончены. 22 ноября Сергей Аксенов подписал указ об освобождении Арины Новосельской с поста министра культуры в связи с утратой доверия.

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