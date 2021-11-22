Арину Новосельскую уволили с поста министра культуры Крыма

Арина Новосельская отстранена от должности министра культуры РК Фото: Архив "КП"

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об освобождении от должности министра культуры Республики Крым Арины Новосельской в связи с утратой доверия.

Напомним, в пятницу Басманный суд Москвы арестовал чиновницу, обвиняемую в получении взятки в 25 миллионов рублей. В СИЗО Новосельская проведет два месяца. Ей инкриминируют «покровительство» компании «Меандр», которая выступала подрядчиком при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе. Его возведение началось в 2018 году, работы до сих пор не закончены.

До конца текущего года местные власти намерены найти новую подрядную организацию, которая завершит работы на объекте. Кроме того, украденные при строительстве театра средства намерены вернуть в бюджет.

Нового главу Министерства культуры Крыма должны утвердить в ближайшее время. Сейчас в правительстве идет обсуждение кандидатур, одни из претендентов - действующий заместитель министра и глава департамента государственной охраны культурного наследия республики Андрей Ростенко. Пока же замещать арестованную Новосельскую будет ее первый заместитель Татьяна Манежина.

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