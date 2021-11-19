Как выглядит недостроенный театр кукол, из-за которого министр культуры Крыма попала под следствие

Это должен был быть огромный центр искусства с двумя зрительными залами Фото: Александра Тимощенко

Уже четвертый год в центре Симферополя прямо около Госсовета возвышается шестиэтажное здание будущего кукольного театра. Это должен был быть огромный центр искусства с двумя зрительными залами на 100 и 300 человек общей площадью около 9 тысяч квадратных метров, площадками с самым современным световым и акустическим оборудованием и фасадом в виде сказочного замка со скульптурными группами. Но вместо этого там находится серое здание, которое не могут достроить с 2018 года.

Сейчас строение выглядит плачевно: 6 этажей с опечатанными окнами, брошенные доски вокруг самого недостроя и синий забор, расписанный граффити.

Сейчас театр кукол выглядит плачевно Фото: Александра Тимощенко

Его возведение началось еще в 2018 году. Стоимость работ на тот момент оценили в 930 миллионов рублей, а подрядчиком выступила компания «Меандр», контракт с которой из-за низких темпов работ расторгли.

Строительство продолжили в следующем году. На это же время было запланирована и сдача работ. Но с 2019 года никаких изменений так и не случилось.

Актерам, которые десятки лет выступали на сцене бывшего кукольного театра, пришлось временно переехать в Русский драматический.

Театр куол до снесения. Фото: Википедия

ОЖИДАНИЕ

Это должен был быть большой центр искусств не только для артистов, но и для детских студий. По плану внутри здания был предусмотрен сценический и зрительский комплекс с производственными, ремонтными и техническими помещениями, несколько залов для репетиций, гримерные комнаты артистов и отдельные студии для юных актеров.

Так должен был выглядеть театр кукол. Фото: пресс-служба Главгосэкспертизы России.

РЕАЛЬНОСТЬ

В мае 2019 года во время стройки вновь нашли «незначительные отклонения от проектной документации». Это касалось морозостойкости бетона, технологии кирпичной кладки и формы арочных сводов.

Ближе к дате сдачи министр культуры Арина Новосельская сообщила о необходимости срочного «перепроектирования». Главным аргументом было то, что в проекте было заложено устаревшее техническое оборудование и очень некачественные материалы. Так, с июля 2020 года серое шестиэтажное здание замерло в тишине. Никаких работ на месте «инновационного детского центра» больше не проводилось.

К тому же, как сообщалось ранее, за покровительство строительства детского театра кукол в Симферополе глава Минкульта Арина Новосельская подозревается в получении крупной взятки от компании ООО «Меандр» в размере 25 миллионов рублей.

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