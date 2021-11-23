В Крым поставили 38 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

Крым получил 38,5 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" Фото: Архив "КП"

Крым получил 38,5 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» от новой коронавирусной инфекции. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, препарат будет распределен по медучреждениям региона в ближайшее время.

- Уже на прошлой неделе Республика Крым получила более 16 тысяч доз вакцины, которая была распределена по медицинским учреждениям. Более того, в понедельник мы получили еще 38,5 тысяч доз, которые в ближайшее время будут переданы на места, - уточнил глава РК.

По его словам, что в настоящий момент в медучреждениях республики достаточные запас вакцины «Спутник V» - в наличии более 146 тысяч комплектов препарата.

Кроме того, для более оперативного выявления коронавирусной инфекции, с 1 декабря бригады скорой помощи полуострова будут оснащены экспресс-тестами на определение антигена.

- Уверен, данная мера позволит частично решить проблему с долгим ожиданием результатов ПЦР-теста у граждан с соответствующей симптоматикой и более оперативно локализовать потенциальные очаги заболевания, - заключил Аксенов.

По последним данным, от новой коронавирусной инфекции на территории РК первым компонентом вакцины привито 853 874 человека, вторым - 677 408 человек. На полуострове в наличии имеются все 4 вида отечественных вакцин, каждая из которых рекомендована для определенной категории граждан.

Ранее сообщалось, что темпы иммунизации в регионе позволяют говорить о возможном улучшении статистики заболеваемости COVID-19 в ближайшее время.

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