Власти РФ выделили более 352 миллионов рублей на поддержку МСП, пострадавших при потопах

Кабмин выделил свыше 352 миллионов рублей на поддержку МСП, пострадавших от паводков в Крыму Фото: Архив "КП"

Правительство России выделило более 352 миллионов рублей на поддержку малых и средних предприятий (МСП), пострадавших из-за летних потопов в Крыму, сообщили в пресс-службе кабмина. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

- Республика Крым получит более 352 миллионов рублей на компенсации представителям малого и среднего бизнеса, которые понесли убытки из-за паводков летом 2021 года, - говорится в сообщении.

За счет федерального финансирования удастся поддержать более 540 предпринимателей, которые смогут провести капремонт в пострадавших помещениях и частично компенсировать расходы по арендной плате.

Напомним, в июне текущего года в Крыму был объявлен режим ЧС из-за мощных ливней, обрушившихся на регион. В результате обильных осадков немало людей частично или полностью лишились имущества, также был нанесен ущерб представителям бизнеса и аграриям.

Ранее власти уже направляли финансовую помощь республике, подвергшейся удару стихии. Так, в августе были выделены средства на восстановление дорожной сети, а в сентябре - на расчистку русел рек Ялта и Бахчисарая. Также в сентябре федеральный центр направил около 400 миллионов рублей на помощь крымчанам, лишившимся жилья из-за паводков. Почти столько же получил и детский лагерь «Артек» на восстановление инфраструктуры.

Кроме того, средства направлялись и на ремонт школ, на компенсацию ущерба фермерам и медорганизациям. В октябре правительство выделило средства на возмещение расходов регионального бюджета, направленных на оказание единовременной матпомощи, а также на выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества. Такую поддержку получили около 4 тысяч человек.

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