В Симферополе благоустройство 42 дворов не успеют закончить до конца года

Не все дворы Симферополя, попавшие под реконструкцию в 2021 году, успеют сдать до Нового года. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе не успевают до конца года завершить работы по благоустройству в 42 дворах и на 7 общественных территориях. Такая же ситуация наблюдается и в Керчи, где зафиксированы отставания по 6 общественным территориям и 12 дворовым. Отставание от намеченного графика есть и на двух объектах в Саках.

- В крымской столице затягивается благоустройство 7 общественных территорий, 6 из которых 2020 года, и 42 дворов, в том числе 36 прошлогодних объектов, - цитирует «Крым 24» заместителя председателя Совета министров РК Светлану Маслову.

Маслова отметила важность усиления контроля за работами на объектах в некоторых районах республики: Белогорском, Красногвардейском, Черноморском, Советском и Первомайском.

- Надеюсь, что совместными усилиями мы выполним взятые обязательства и оправдаем ожидания крымчан по созданию новых современных, благоустроенных объектов в городах и поселках, - приводит СМИ слова заместителя председателя Совета министров РК.

Напомним, в настоящий момент в Симферополе продолжается благоустройство площади имени Куйбышева. Ремонт городской территории находится на финальной стадии, его обещают закончить в конце ноября. Изначально благоустройство планировали завершить в октябре. Однако по ряду причин сроки сдвинусь. В частности, на площади обнаружили незаконное строение, которое впоследствии успешно демонтировали.

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