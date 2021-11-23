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Происшествия23 ноября 2021 13:36

В Симферополе образовались пробки из-за ДТП в районе площади Советской

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В Симферополе маршрутка попала в аварию. Фото: Википедия

В Симферополе маршрутка попала в аварию. Фото: Википедия

На транспортном кольце площади Советской в Симферополе произошло ДТП. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, из-за этого на некоторых улицах города образовались длинные дорожные заторы.

В настоящий момент непростая ситуация наблюдается на улице Ленина, улице Александра Невского, улице Жуковского, улице Желябова, а также на Совнаркомовском переулке. Этому свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Данные сервиса "Яндекс.Пробки"

Данные сервиса "Яндекс.Пробки"

На месте работают сотрудники ГИБДД, информация о происшествии уточняется.

Ранее сообщалось, что под Симферополем в тройном ДТП пострадал водитель иномарки. Автомобилиста доставили в больницу с травмами.

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