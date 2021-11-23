Несмотря на густой туман, аэропорт «Симферополь» работает в штатном режиме

Густой туман не помешал работе аэропорта в Симферополе Фото: "КП" Архив

На Симферополь опустился густой туман, однако это не повлияло на работу аэропорта «Симферополь». Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

- Аэропорт работает в штатном режиме, - заявили в пресс-службе главных ворот Крыма.

По информации Крымского гидрометцентра, с 23 ноября в крымской столице ожидается ухудшение погодных условий: ночью столбики термометров опустятся до отметки -6 градусов. Дневная температура воздуха в ближайшие два дня составит +7…+9.

Напомним, ранее из-за ухудшения погодных условий сотрудники Госавтоинспекции МВД по Крыму призвали водителей быть внимательнее на дорогах. Бдительность стоит сохранять ввиду ограниченной видимости из-за тумана.

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