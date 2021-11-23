Жители Симферополя смогут ежедневно покупать овощи «борщевого набора» по низким ценам

В Симферополе будут ежедневно продавать овощи «борщевого набора» по низким ценам. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Жители и гости Симферополя получили возможность ежедневно покупать овощи «борщевого набора» и яблоки по низким ценам. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, торговая площадка организована на улице Тренева, возле Куйбышевского рынка.

- Прямо сейчас лук реализуется по 25 рублей за килограмм, картофель, помидоры и яблоки - по 30 рублей, свекла, капуста и морковь – по 35, - говорится в сообщении.

Аграрии села Правда Первомайского района ежедневно будут реализовать 2,5 тонны собственной продукции с 08.00 до 14.00. Уточняется, что торговая точка не будет работать только по воскресеньям. Мероприятия организованы в целях сдерживания цен на социально значимую продукцию и увеличения покупательской способности.

Ранее сообщалось, что глава Минсельхоза РК остался недоволен стоимостью картофеля на Куйбышевском рынке. Овощ предлагают по ценам в три раза выше рекомендованных.

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