Где в Симферополе не будет воды 24 ноября

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: "КП" Архив

В Симферополе по некоторым адресам 24 ноября нет воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 15.00 ограничено водоснабжение (отклонение от графика) по адресам: улица Ухтомского, улица Локомотивная, улица Летчиков, улица Азовская, улица и переулок Альпинистов, улица и переулок Проводников, улица и переулок Туристов, улица Москалева, переулок Крутой, а также прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, до 17.00 (ориентировочно) на время производства аварийно-восстановительных работ будет ограничено водоснабжение (отклонение от графика) по адресам: переулок Акрополис.

Ранее сообщалось, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 24 ноября. На Крымском полуострове энергетики ведут ремонт.

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