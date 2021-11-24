В Крыму с 1 июля 2022 года подорожают коммунальные услуги для населения

С 1 июля 2022 года в Крыму подорожают услуги ЖКХ и энергоресурсы Фото: "КП" Архив

С 1 июля 2022 года в Крыму подорожают коммунальные услуги для населения. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

Повышение стоимости коснется потребленного абонентами отопления, водоснабжения, водоотведения, газа, электроэнергии и вывоза бытовых отходов.

- Утвердить предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Крыма на период с 1 января 2022 года по 2023 год, - говорится в тексте документа.

Уточняется, что повышение в первые шесть месяцев составит ноль процентов - цены поднимутся только с 1 июля 2022 года. На 1,7% подорожает отопление, вывоз мусора, холодная вода и водоотведение. На 9% станет дороже электричество, на 9,6% - природный газ.

Ранее сообщалось, что новогодние туры в Крым подорожают минимум на 15%. Выросла себестоимость услуг.

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