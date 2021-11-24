Адвокаты арестованной за взятку министра культуры Крыма обжаловала решение на ее арест

На бывшего министра культуры полуострова следственный комитет России возбудил уголовное дело. Фото: Архив "КП"

После ареста бывшего министра культуры Крыма Арины Новосельской, обвиняемой в получении взятки, адвокаты чиновницы подали апелляционную жалобу на ее арест в Басманный суд Москвы. Об этом свидетельствует информация по делу, опубликованная на сайте суда. Так, апелляцию подали в среду 24 ноября.

Напомним, на бывшего министра культуры полуострова следственный комитет России возбудил уголовное дело. По данным следствия, 4 года назад она получила взятку в 25 миллионов рублей от компании «Меандр» за покровительство при выполнении работ по строительству Крымского государственного центра детского театрального искусства.

19 ноября Басманный районный суд Москвы постановил заключить Новосельскую под стражу сроком на два месяца.

22 ноября глава Крыма Сергей Аксенов уволил Новосельскую с должности министра в связи с утратой доверия.

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