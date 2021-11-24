В Симферополе открыли пункт вакцинации для иностранных граждан

В Симферополе для иностранцев организован пункт вакцинации в мультифункциональном миграционном центре Фото: Архив "КП"

Иностранные граждане могут пройти процедуру иммунизации от Covid-19 на территории Республики Крым, сообщили КП-Крым в пресс-службе Минздрава РК.

В настоящий момент вакцинация иностранцев осуществляется на базе мультифункционального миграционного центра по адресу: город Симферополь, улица Киевская, 86-а. Услуга платная.

- Иммунизация не имеющих полисов обязательного медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется на возмездной основе в соответствии с договорами о предоставлении платных медицинских услуг, либо договорами добровольного медицинского страхования, - уточнили в Минздраве.

Иностранные граждане, у которых есть медицинский страховой полис, могут вакцинироваться наравне с гражданами РФ.

Ранее сообщалось, что в Крым поставили 38 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Также в местных медучреждениях более 146 тысяч комплектов препарата «Спутник V».

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