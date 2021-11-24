Утром в центре Симферополя под мостом через Салгир горел мусор

На месте трудятся сотрудники МЧС. Фото: скриншот из видео/Крым Оперативный/telegram

Утром в центре Симферополя под мостом через Салгир произошел пожар. Очевидцы поделились видео в соцсетях.

- В 08.34 загорелось, через 20 минут потушили. Горел мусор, - цитирует «Крым 24» сообщение пресс-службы МЧС по РК.

Ранее сообщалось, что под Симферополем на месте пожара были обнаружены два трупа. Пламя вспыхнуло из-за тлеющего табака.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50