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Происшествия24 ноября 2021 11:11

Утром в центре Симферополя под мостом через Салгир горел мусор

Сотрудникам МЧС потребовалось 20 минут, чтобы потушить пламя
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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На месте трудятся сотрудники МЧС. Фото: скриншот из видео/Крым Оперативный/telegram

На месте трудятся сотрудники МЧС. Фото: скриншот из видео/Крым Оперативный/telegram

Утром в центре Симферополя под мостом через Салгир произошел пожар. Очевидцы поделились видео в соцсетях.

- В 08.34 загорелось, через 20 минут потушили. Горел мусор, - цитирует «Крым 24» сообщение пресс-службы МЧС по РК.

Ранее сообщалось, что под Симферополем на месте пожара были обнаружены два трупа. Пламя вспыхнуло из-за тлеющего табака.

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